TJRN abre mais de 200 vagas de estágio em cinco cidades do RN

A Comissão do Concurso Público para Seleção de Estagiários do Poder Judiciário do Rio Grande irá realizar seleção para preenchimento de vagas e para cadastro de reserva para o Programa de Estagiários no Poder Judiciário do RN. A inscrição será feita exclusivamente através da Internet, no período das 14h do dia 25 de setembro às 16h do dia 10 de outubro deste ano, no endereço eletrônico do Idecan. O valor da inscrição é de R$ 60. Ao todo são 226 vagas mais o cadastro de reserva.

As vagas estão disponíveis para os universitários de Administração, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Estatística, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, regularmente matriculados e que estejam cursando, no mínimo, o 5º período do curso em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.

A seleção será feita pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência (Idecan). As vagas irão atender às necessidades das comarcas divididas por cinco polos: Natal, Assú, Caicó, Mossoró e Pau dos Ferros. Dez por cento das vagas serão reservados a candidatos portadores de deficiência.

Pela jornada semanal de 20 horas, o estagiário receberá bolsa mensal de R$ 937. Já os estudantes que cumprirem jornada semanal de 30 horas receberão R$ 1.405,50, conforme Resolução nº. 10/2017-TJ. Além disso, o selecionado receberá também auxílio-transporte no valor atual de R$ 127,60.

O edital completo da seleção pode ser visto AQUI.