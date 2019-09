Tite diz que seleção brasileira busca novas formas de atuar

A seleção brasileira de futebol enfrenta nesta sexta-feira (6), às 21h30, a Colômbia, em amistoso, em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista coletiva, o técnico Tite disse que a seleção colombiana foi o adversário que deu mais trabalho ao Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

“Quando nos enfrentamos nas eliminatórias, foi a seleção [com] que mais embate técnico nós tivemos. Os dois jogos foram muito difíceis, mas com competição física e lealdade técnica. Nós enfrentamos agora uma seleção que continua sólida”, afirmou Tite, ao lembrar a vitória por 2 a 1 contra os colombianos em Manaus, e o empate em 1 a 1 em Barranquilla.

Durante a fase eliminatória, a Colômbia era comandada por José Pekerman. No amistoso de amanhã no Hard Rock Stadium, quem dará as ordens ao time será o português Carlos Queiroz, treinador atual da equipe. De acordo com Cléber Xavier, o auxiliar técnico da seleção brasileira, Queiroz “tem experiência e qualidade nos trabalhos que realizou até aqui. Estamos acompanhando a Colômbia desde os amistosos para a Copa América. É uma equipe renovada em termos de idade, que tem jogadores de velocidade e força.”

Na entrevista, Tite falou sobre o estilo de jogo da seleção brasileira, que também tem buscado novas formas de atuar e mudou a sua característica em relação aos dois últimos confrontos. “Hoje nós jogamos com uma composição com quatro homens no meio de campo, e o quarto é o Firmino. É um desenho diferente do que tínhamos. Isso exige tempo até coordenar, acompanhar raciocínio de cada um, rapidez.”

A expectativa é de casa cheia na noite de sexta-feira no Hard Rock Stadium, palco dos jogos do Miami Dolphins, time de futebol dos Estados Unidos.

Agência Brasil