Tite convoca Renato Augusto e Alex Sandro para lugares e Coutinho e Marcelo

O meia Renato Augusto, do Beijing Guoan, e o lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus, foram convocados nesta segunda-feira pelo técnico da seleção brasileira, Tite, para ocuparem as vagas abertas pelos cortes de Philippe Coutinho e Marcelo, respectivamente.

“Marcelo deixou o clássico contra o Barcelona no dia 28 de outubro com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Optou-se por aguardar sua recuperação, porém, o atleta, não tendo atuado no último domingo contra o Celta de Vigo não recuperou por completo suas condições físicas e clínicas”, aponta comunicado da CBF.

“Após o contato com o Barcelona e o diagnóstico da lesão muscular na coxa esquerda de Philippe Coutinho ser confirmado pelo médico Rodrigo Lasmar, o coordenador da Seleção Brasileira, Edu Gaspar, trabalhou em conjunto com o Beijing Guoan a convocação de Renato Augusto”, completa o texto.

A seleção brasileira enfrentará o Uruguai nesta sexta-feira, e Camarões na terça-feira da próxima semana. As duas partidas acontecerão em Londres. Hoje, estava previsto o primeiro treino dos comandados de Tite na capital inglesa.

Segundo nota divulgada pela CBF no fim da manhã, 17 jogadores haviam se apresentado, os goleiros Alisson e Ederson; os defensores Danilo, Fabinho, Marquinhos, Miranda, Alex Sandro e Filipe Luís; os meias Walace, Arthur, Allan e Willian; além dos atacantes Douglas Costa, Neymar, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison.

Além deles, também já se integrou o meia Augusto, ex-São Paulo e atualmente no Real Madrid, com passagem pela seleção sub-20, que auxiliará nas atividades.

Agência Brasil