Tite anuncia Willian como substituto de Neymar para Copa América

Sem poder contar com Neymar, cortado na madrugada desta quinta-feira devido a uma entorse no tornozelo direito, o técnico Tite anunciou nesta sexta a convocação do meia Willian, do Chelsea, para a Copa América, segundo comunicado divulgado pela CBF.

Willian vestirá a camisa 10, originalmente de Neymar, que na última quarta torceu o tornozelo ainda durante o primeiro tempo do amistoso contra o Catar, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A equipe pentacampeã mundial venceu por 2 a 0.

Agência EFE