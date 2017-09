Tiro de Guerra de Mossoró realiza processo de seleção de novos atiradores

O Tiro de Guerra de Mossoró recebe de 26 a 28 deste mês uma Comissão da cidade de Recife, composta por Militares da 7ª RM, para dar continuidade ao processo de Seleção dos novos Atiradores do TG para o ano de 2018.

Na oportunidade, os futuros atiradores, jovens alistados no corrente ano, serão avaliados por uma equipe médica, passarão por uma entrevista, farão testes rápidos com vistas à seleção e matrícula, marcada para o dia 1º de Março de 2018.

A equipe do Tiro de Guerra orienta a todos os alistados que não percam essa data. Aqueles que não comparecerem ficarão em débito com Serviço Militar, acarretando prejuízos como a impossibilidade de assumir cargos públicos e retirar documentos, entre outros.

Os alistados que ainda estão em dúvida quanto à sua situação podem consultar a página do alistamento online ou então buscar informações no Tiro de Guerra ou na Junta do Serviço Militar (JSM).