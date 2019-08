Times do RN estão todos na Série D do Brasileirão

Com o resultado dos últimos jogos, o ABC e o Globo estão rebaixados da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times se juntam ao América na Série D. Para o Mais Querido do RN, ainda há um resquício de esperança.

Isso porque, o alvinegro espera julgamento do STJD, que poderá tirar três pontos do Treze e livrar o clube potiguar de cair da terceirona. Ainda assim, não dá para negar que é crítico o cenário do futebol potiguar.

Edição: Marcos Barbosa

Brasil de Fato