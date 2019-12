Time RN se despede dos Jogos Escolares da Juventude com 27 medalhas

O Time RN encerrou os Jogos Escolares da Juventude em Blumenau-SC com 27 medalhas conquistadas (uma de ouro, onze de prata e 15 de bronze), superando a marca de 2018 quando somou 25 em Natal. No último dia de competições, nesta sexta-feira (29), no ginásio Galegão, destaque para a equipe de ginástica rítmica que subiu no pódio mais três vezes (Maria Eduarda, do Marista, prata no aparelho maças, e Yasmim Veríssimo, do CEI/Romualdo, prata na bola e bronze nas maças) e fechou o Bloco 3 com cinco medalhas.

Pelo segundo ano consecutivo, as 27 medalhas conquistadas pelos potiguares foram todas nas modalidades individuais. A equipe da luta olímpica foi a que mais subiu ao pódio com três medalhas de prata e seis de bronze, seguido pelo atletismo que ganhou duas pratas e quatro bronzes. A ginástica rítmica surpreendeu e somou duas pratas e três bronzes, enquanto o judô ganhou uma prata e dois bronzes. A única medalha de ouro veio com o badminton que conquistou mais três pratas.

Para o chefe da delegação do RN e coordenador de esportes da Subsecretaria de Esporte e Lazer (SEEC/SEL), Cezar Nunes, devido ao alto nível técnico o resultado foi bastante expressivo. “Levamos uma delegação com 215 integrantes e obtivemos um resultado muito expressivo com 27 medalhas conquistadas em 15 dias de competições de alto nível técnico, agradecemos a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer por todo o apoio e incentivo e ao Governo do Estado por acreditar no esporte, agora é seguir trabalhando para 2020”, disse Cezinha.

A maior competição estudantil do país reuniu em Blumenau 4.998 atletas dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal, do Japão e até de Angola, de 14 modalidades esportivas, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos. As competições foram divididas em três etapas: Bloco 1 – basquete, handebol, judô e luta olímpica; Bloco 2 – atletismo, badminton, futsal e voleibol; Bloco 3 – ciclismo, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em 2020, os Jogos Escolares vão desembarcar pela primeira vez em Aracaju (SE) e Gramado (RS), onde serão realizadas duas das etapas regionais do evento. A definição das sedes da terceira regional e da etapa nacional deve sair nos próximos meses.

Quadro de Medalhas do Bloco 1

Judô

Prata – João França – Colégio Expansivo

Bronze – João Neto – Salesiano Dom Bosco/Natal

Bronze – Ana Luiza – Marista/Natal

Luta Olímpica – Estilo Livre

Prata – Sthefany Geovana – Colégio Êxito

Prata – Jonata Silva – EM Eva Varela Cavalcante/Maxaranguape

Prata – Por equipe (Davi Aquino, Eduarda Ferreira, Jonata Silva, João Gabriel, Leonardo Santos e Kaiane Bezerra)

Bronze – Davi Aquino – FAC/Natal

Bronze – João Gabriel – Centro de Educação Integrada/Maracajaú

Luta Olímpica – Estilo Greco-Romana

Bronze – Davi Aquino – FAC/Natal

Bronze – João Gabriel – Centro de Educação Integrada/Maracajaú

Bronze – Jonata Silva – EM Eva Varela Cavalcante/Maxaranguape

Bronze – João Victor – Instituto Padre Miguelinho/Natal

Quadro de Medalhas do Bloco 2

Atletismo

Prata – Igor Clemente, Escola Estadual Anísio Teixeira, de Natal, prova 200m rasos

Prata – Ana Júlia, Escola Estadual Castro Alves, de Natal, prova pentatlo

Bronze – Regiclécia Cândido, Escola Municipal Querubina Silveira, de Cerro Corá, prova salto triplo

Bronze – Ryan Allan Medeiros, IFRN Currais Novos, prova do pentatlo

Bronze – Júlio César, Escola Estadual Castro Alves, prova do salto em distância

Bronze – Wesley Mesquita, Escola Municipal Manoel Belmino, de Cerro Corá, prova do tetratlo

Badminton

Ouro – Jackson Santos – Escola Estadual Floriano Cavancanti, dupla masculina

Prata – Isabel Azevedo, Facex, simples

Prata – Isabel Azevedo, Facex, Dupla feminina

Prata – Dupla feminina – Letícia Freire e Mariana Lago – 12 a 14 anos

Quadro de Medalhas do Bloco 3

Ginástica Rítmica

Prata – Maria Eduarda, Marista, aparelhos maças

Prata – Yasmim Veríssimo, CEI/Romualdo, aparelho bola

Bronze – Yasmim Veríssimo, CEI/Romualdo, aparelho maças

Bronze – Yasmim Veríssimo – CEI/Romualdo, individual

Bronze – Yasmim Veríssimo e Karissa Miranda – CEI/Romualdo, por equipe

Total – 27

Ouro – 01

Prata – 11

Bronze – 15

ASSECOM/SEL/SEEC