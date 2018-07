Time de futebol é resgatado de caverna na Tailândia

Chegou ao fim nesta terça-feira, 10 de julho, após três dias de operação, o resgate de 12 meninos e o técnico de futebol que estavam presos na caverna Tham Luang, no norte da Tailândia, desde o dia 23 de junho.

Oito crianças já haviam sido retiradas desde o começo das operações, no domingo, 08. O resgate desta terça-feira foi complicado pela chuva, mas os últimos quatro garotos e o técnico foram retirados com vida da caverna.

O time de futebol “Javalis Selvagens” entrou na caverna após um treino no dia 23 de junho e acabou ficando preso devido a uma inundação das galerias subterrâneas causada pelas fortes chuvas. O grupo ficou nove dias desaparecido e só foi encontrado na segunda-feira, 02, por dois mergulhadores britânicos, após passarem nove dias de fome.

O técnico, Ekkapol Chantawong, de 25 anos, foi o último a voltar à superfície. Ele, juntamente com as 12 crianças estão internados, mas passam bem e deverão cumprir quarentena para evitar contrair uma doença, pois ficaram com a saúde fragilizada devido ao confinamento.