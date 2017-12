Tibau receberá o projeto Vila Cidadã nesta quinta-feira

O Governo do RN realiza nesta quinta-feira (21), a 30º edição do projeto Vila Cidadã em Tibau. Essa edição estará inserida dentro das comemorações da emancipação política do município, celebrada no dia 22 de dezembro.

O evento será realizado, a partir das 9h, na Prefeitura Municipal de Tibau, na Rua do Pargo, 76, Centro.

Serão ofertados os serviços de emissão de identidade, CPF, intermediação de emprego, consulta a programas habitacionais, cadastro de artesãos, ações do DST/AIDS da Secretaria de Saúde, atendimento ao consumidor pelo Procon-RN, atendimentos da Caern, Idema e Emater, além dos serviços da Prefeitura e Câmara Municipal de Tibau.

O Vila Cidadã é um projeto que leva os serviços essências do estado, educação, saúde e cidadania para próximo da população. Já são contabilizados mais de 60 mil atendimentos em 29 edições.

O projeto é coordenado pela Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e conta com o apoio e participação do Itep, Detran, Caern, AGN, Cehab, Procon, Secretaria de Saúde, Ipem, Idema, Defensoria Pública, Semarh, Emater e Segurança Pública.

O Vila Cidadã também conta com a parceria do Sindicatos das Empresas de Pesca do RN (Sindpesca) que fornece peixe para distribuição durante as atividades.