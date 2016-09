Tião Couto nega acordo e ataca Francisco José Jr: “gestão desastrosa”

Citado como parte de um acordo firmado com o prefeito Francisco José Jr com o intuito de derrotar a ex-prefeita Rosalba Ciarlini, o candidato Tião Couto, negou que tenha existido qualquer contato com o adversário neste sentido.

Em entrevista ao jornal O Mossoroense Tião Couto reforçou sua posição ao se auto-intitular crítico da gestão do prefeito Francisco José Jr, o que contraria o conteúdo de áudios de uma reunião que teria envolvido a primeira dama de Mossoró, Amélia Ciarlini e parte da equipe de marketing da campanha.

“Meu acordo é com o povo. Eu não tenho acordo com ninguém. Desde o começo que viemos dizendo isso. Nós estamos dizendo que esta gestão ai é desastrosa o tempo todo. A prova disso é que ele (o prefeito) já fez algumas ações contra a gente e nós estamos rebatendo e mostrando. Não estamos mentindo, estamos dizendo o que foi feito errado”, destaco Tião, momentos após o último comício desta sexta-feira, no conjunto Santa Delmira.

No áudio divulgado pelo Portal NoAr a primeira dama Amélia Ciarlini resistia a dica de ataques diretos a Tião destacando existir um acordo político e jurídico que teria sido feito com o adversário com o intuito de garantir uma união na reta final da campanha destinada a derrotar Rosalba Ciarlini.

– Candidato acredita que divulgação de áudios teve objetivo de “estragar” sua campanha

Indagado sobre a possibilidade da divulgação do áudio ter sido uma ação direcionada, Tião Couto afirma que a iniciativa pode ter tido como objetivo ‘estragar’ sua campanha.

“Eu acho que isso ai é coisa do lado de lá querendo estragar o lado de cá. Mas o povo não é burro e sabe o que quer e vamos continuar com acordo com o povo, por que é isso que nós queremos. Não queremos acordo com ninguém, queremos com o povo”, destaca.

Tião nega que tenha mantido contatos políticos no decorrer da campanha destacando ter rejeitado convite para ser candidato a vice na chapa encabeçada pela ex-prefeita Rosalba Ciarlini.

“Conversamos com todo mundo, cumprimentamos todo mundo, como fizemos na TCM. Mas contato político não. Por que entendemos que o que foi feito de errado não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. Se quiséssemos nos aliar teríamos aceitado quando recebemos o convite pra ser vice da ex-governadora. Não queremos ser só político. Nós queremos colocar Mossoró no trilho do desenvolvimento e com as ideia do passado não conseguimos fazer isso. Temos fazer com nossas ideias” conclui Tião