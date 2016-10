Tião Couto e Jorge do Rosário votam neste domingo pela manhã

O candidato a prefeito, Tião Cout (PSDB), votou por volta das 10h30 deste domingo, 02 de outubro, na Escola Estadual Professor Eliseu Viana, no bairro Nova Betânia. O vice de chapa, Jorge do Rosário, também votou na mesma escola. Os dois candidatos foram acompanhados de familiares, amigos e correligionários.

Após a votação, Tião Couto disse que acredita estar no caminho certo.

“Me sinto muito feliz nesses últimos dias, por ter essa receptividade nas ruas, ver que o povo está abraçando o novo. Confio no olhar das pessoas e ele nos mostra que estamos no caminho certo, no caminho da vitória, se Deus quiser. Agradeço a todos de coração”, declarou Tião Couto.