Thiago Silva supera Neymar e é eleito o melhor estrangeiro na França

O zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador estrangeiro em atividade na França em 2018 pela revista “France Football”, superando Neymar, que foi prejudicado pela lesão sofrida no quinto metatarso do pé direito no primeiro semestre do ano.

Thiago Silva, de 34 anos, sucede assim o atacante uruguaio Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, que ganhou o prêmio em 2016 e 2017.

A revista afirmou que Thiago Silva, que disputa o Campeonato Francês desde 2012, recuperou o seu melhor nível e conseguiu brilhar nos últimos nove meses.

“O perfeccionista exige mais do que nunca de seu corpo. Quer que todo mundo saiba que ele está de volta. Controla o seu território como quem não tolera nenhuma invasão”, disse sobre o jogador a revista que organiza a premiação da Bola de Ouro.

Para a “France Football”, embora Neymar seja “sem dúvida o jogador mais forte e mais mágico da primeira divisão”, não merece a medalha de ouro de 2018 pela atuação durante o primeiro semestre.

O Neymar desse ano, segundo a publicação, é um homem ausente, “lesionado durante mais de três meses” e que se mostrou “incapaz de construir uma relação com Paris e o Parc des Princes”.

A “France Football”, que na terça-feira elegeu Kylian Mbappé como o melhor francês em 2018, também considera o meia Tanguy Ndombele, do Olympique de Marselha, a revelação do campeonato e o presidente do Montpellier, Laurent Nicollin, o melhor dirigente.

O francês Antoine Griezmann, atacante do Atlético de Madrid, levou um prêmio curioso, o “prêmio laranja”, que reconhece as boas relações com a imprensa.

Agência Brasil