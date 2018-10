Thadeu Brandão – OBVIO RN traz atualização dos dados de mortes violentas no RN

O OBVIO – Observatório da Violência do RN, Instituto Marcos Dionísio Medeiros Caldas, grupo de pesquisa UFERSA/CNPQ, trouxe hoje nova atualização sobre a situação dos Homicídios e demais CVLIs (Condutas Violentas Letais Intencionais) no âmbito do RN e de seus pólos mais complexos (Natal e sua Região Metropolitana e Mossoró).

Os dados do OBVIO RN apontam um decréscimo das mortes violentas no comparativo 2018-2017 de cerca de 16%. Mas, levando-se em conta que, de 2015 para 2018, o crescimento é de mais de 27%, não se pode falar em redução, mas de uma leve dinâmica negativa que não se configura como plausível de continuidade.

Uma redução só pode ser “sustentável se fossem trabalhadas todas as manchas criminais e adotadas outras medidas de sustentação do quadro de redução de CVLI”, como relatou um delegado da Polícia Civil RN a este docente. No ano de 2015, segundo o mesmo delegado, “a redução de CVLI em 2015 se deu, principalmente, pela nova forma de atender locais de CVLI da DEHOM e criação da DHPP, bem como policiamento ostensivos bem direcionados pelo primeiro comandante da PM. Porém eram táticas que não teriam sustentabilidade por si só a médio e longo prazo”

Assim, continuamos com a mesma perspectiva, sem panacéia real de redução, onde além da falta de políticas públicas gerais, temos uma desestruturação das polícias, inteligência e planejamento estratégico, além dos problemas no sistema prisional. Com esse quadro, sem a integração que dados efetivos e o planejamento real proporcionariam, tendemos a ter mais violência a médio prazo.



As regiões mais violentas são, respectivamente a Região Leste, comandada pela Região Metropolitana de Natal, e a Região Oeste, com Mossoró e seu entorno. Ambas as regiões concentram praticamente 90% das taxas de vitimização do RN.

A maior parte dos tipos de CVLIs são os Homicídios Dolosos, cujas macrocausas e microcausas se ligam à questão das execuções arbitrárias e de ações tipificadas no gênero. O mesmo modus operandi se repetem ano a ano, apontando as execuções orquestradas como principal tipo de morte violenta no RN.

No caso de Mossoró, o perfil homicida continua seguindo a mesma lógica já apontada pelo OBVIO em várias de suas publicações, principalmente por atingir bairros com grande desagregação social e econômica, estratificação social e baixa presença de políticas públicas efetivas: Sant0 Antônio lidera o ranking desde 2011 seguindo nossa análise desde aquele ano. Demais Bairros, como Belo Horizonte, Santa Delmira (Bairro), Dom Jaime Câmara, etc., mostram que essa mesma lógica ocorre em Natal, onde o Bairro de Nossa Senhora da Apresentação lidera com folga.

O perfil das vítimas de CVLIs no RN seguem o mesmo padrão nacional e a mesma continuidade que este Observatório vem verificando desde 2011: homens, jovens, pardos e negros, moradores de periferias, baixa escolaridade, baixa renda e com perfil de execução. Quadro que aponta que, mais do que nunca, a marca de nossa violência mais brutal continua sendo a mortandade de jovens pobres e negros. Sinal de maior desigualdade que isso não há.