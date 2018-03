Thadeu Brandão – Lealdade em tempos de vazio moral: meu apoio à Laire Rosado

Por Thadeu Brandão.

Ontem, após muitas notícias, biles extremas em redes sociais de internet e rasgos de ódio e rancor (que vejo serem destiladas contra os mais pobres e vulneráveis de nosso povo, os “bandidos” que enchem nossas prisões) vi o circo se repetir deveras vezes, desta vez sob alguém que gosto e nutro afeto.

Lembrei, na rede social, que lealdade é uma virtude inspirada por todos os povos e culturas:

Quando os cães ladram e as caravanas passam, os íntegros e seus valores permanecem onde estão. Aos abutres, não faltará carniça, mas não serão aplaudidos, mas sempre repelidos.

Ao amigo Laire Rosado que está nas mãos do arbítrio que sangra o Brasil há alguns anos (refiro-me ao arbítrio das urgências políticas), meu apoio e minha amizade. Que a justiça prevaleça e que o Estado de Direito seja recuperado.

Detido cuidando de seus pacientes pobres de Mossoró, numa UPA na periferia, onde olhava a todos no rosto e a todos cuidava, Laire permaneceu onde esteve: com a preocupação com a sua terra e povo amado.

Não está só, pois seus familiares, amigos e admiradores, maioria dos mossoroenses, estão com ele e com sua educação, elegância e alegria.

Sou suspeito, pois nutro a admiração e amizade de quase três anos. Amizade nutrida no debate e na divergência, pois quem já assistiu ao Obsevador Político sabe que estamos no mesmo barco (o das ideias) mas em lados ideológicos diferentes. Mas não se iludam, a preocupação com o Brasil e seu povo é a mesma.

Não foi um dia bom para nós que gostamos dele. Mas a justiça (sua idade e seu legado) falarão mais alto.

Hoje não pude falar com ele, mas minha mente e coração o acompanharam na torcida.

Ao meu querido Laire Rosado, meu abraço e apoio.

P.S.: Hoje pela manhã, acordo com diatribes em minha rede, poucas e que perdôo sem problemas. Algumas “amizades desfeitas” (eu mesmo desfiz ano passado 1500, adorei a iniciativa) e algumas máscaras caídas. Posto, abaixo, minha resposta escrita serenamente hoje.

Bom dia.

Sempre me posicionei na vida. Quem me conhece sabe disso. Por isso, não sou político e nem tenho milhões de amigos.

Sempre que precisei, meus amigos (poucos) estiveram comigo. Não deixaria uma pessoa que conheço sem esse posicionamento, só porque esta terra que habito (RN) é terra apinhada de covardes.

Sempre critiquei o excesso de ativismo judiciário (na mídia e nos artigos de opinião). Não contestei nenhuma ação jurídica, mas uma execução – ramo que estudo há doze anos – que considerei burocrática e desnecessária.