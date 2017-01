Thadeu Brandão – Adeus a Zygmunt Bauman

Comecei a lê-lo ano passado. Até então, não gostava do modismo da “liquidez”, eu, velho weberiano. O fato de sua bem querência por vários “intelectuais de mídia” me afastava mais ainda de sua obra.

Até que, um belo dia de solidão, deparei-me com a “Modernidade Líquida” e uma crítica bem feita da mesma. Li de um fôlego só. Fichando-a, como sempre faço. Vi a solidez de um grande ensaio sociológico. Vi a leveza de um texto que dialoga com todas as fontes sem deixá-las atravancar o pensamento.

Tornei-me um leitor assíduo do mestre polonês. Estou em sua quinta obra, que dialoga comigo (sociólogo por vocação) e com tantos outros também.

Por causa de Bauman (e de Zizek também), redescobri que há ciência social criativa pós Bourdieu, Foucault e Lévi-Strauss.

O que dizer de homenagens a ele? A melhor homenagem: tornei-me um interlocutor e uso-o em minhas aulas e reflexões. Meus alunos são testemunhas disso.

Ao grande colega (honradamente ouso dizer) sociólogo Zygmunt Bauman, meu adeus presente, com seus textos em mãos e sua vitalidade na alma.