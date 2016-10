Teto de escola desaba e fere sete crianças em Mossoró

Parte do teto da Escola Estadual Manoel Justiniano de Melo, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, caiu na manhã desta segunda-feira, 10 de outubro. O incidente aconteceu no final do recreio, no momento que as crianças voltavam para as salas de aula. Sete alunos, entre 10 e 12 anos, foram feridos por telhas e pedaços de madeira. As aulas foram suspensas e as crianças levadas para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi até a escola e prestou os primeiros socorros às crianças. Dos sete alunos atingidos, seis tiveram ferimentos nos braços e uma sofreu uma pancada na cabeça.

O incidente ocorreu devido à queda de um dos pilares de sustentação da cobertura da passarela até as salas. O Corpo de Bombeiros deverá fazer vistoria no prédio ainda nesta segunda-feira para analisar se há risco de novos desabamentos.