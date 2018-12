Terminou ontem Inscrições para nova etapa do Mais Médicos

Terminou ontem, 21, o prazo para profissionais médicos com registro no Brasil se inscrever no Programa Mais Médicos. Estão disponíveis 2.448 vagas em 1.177 cidades e 28 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Os postos abertos são referentes às localidades não ocupadas na primeira seleção. Candidatos que participaram do edital anterior e não se apresentaram nos municípios escolhidos, de acordo com o Ministério da Saúde, ficam impossibilitados de nova escolha para o local de trabalho.

5.846 médicos se apresentaram nas cidades escolhidas ou iniciaram as atividades. O prazo final para os médicos se apresentarem aos municípios terminou na última terça-feira (18). Os candidatos que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar ao município, que vai comunicar a desistência ao ministério.