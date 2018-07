Terminal Salineiro de Areia Branca é liberado

A Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) informou nesta quinta-feira, 19, que o Terminal Salineiro de Areia Branca, o Porto-Ilha, foi liberado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

O Porto-Ilha havia sido embargado no dia 12 deste mês por causa de irregularidades ambientais constatadas durante inspeção do IBAMA. Uma fiscalização mostrou problemas no armazenamento e abastecimento de combustíveis, contaminação do solo, lançamento de resíduos no mar, instalações inadequadas e acúmulo de resíduos sólidos.

A Codern realizou adequações para solucionar alguns dos problemas apontados e deverá assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para resolver as demais irregularidades.