Termina prazo de atuação das Forças Armadas, em Natal

Ao longo de 16 dias militares da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira participaram da “Operação Potiguar II”, na Garantia da Lei e da Ordem em Natal e região metropolitana.

Ao todo foram mais de 3.800 operações entre patrulhamento fluvial, a pé e motorizado, revistas de pessoas, de veículos e de embarcações, reconhecimentos aeromóveis (emprego de helicópteros), escoltas e controle de pontos estáticos, apoio às ações dos órgãos estaduais de segurança pública, dentre outras.

A operação teve início no dia 20 de janeiro com previsão para encerramento no dia 30 de janeiro, tendo sido posteriormente prorrogada até 4 de fevereiro.

A atuação das Forças Armadas foi considerada positiva pelo comando da “Força Tarefa Guararapes”, composta por cerca de 1.850 militares das três Forças.

Durante os dias da “Operação Potiguar II” foram guardadas 296 áreas de interesse; instalados 710 pontos estáticos, 139 pontos de segurança, 20 pontos de bloqueio de estradas, e 44 pontos de controle de vias urbanas.

Foram realizadas 635 patrulhas à pé, 1.964 motorizadas, 12 fluviais e 6 aéreas, além de 28 escoltas e 54 ações de reconhecimento.

O comando da “Força Tarefa Guararapes” juntamente com o Comando do Policiamento Metropolitano da cidade de Natal reuniram-se, na tarde da sexta-feira (03), no Centro de Coordenação de Operações da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada.

O objetivo foi tratar do Plano de Substituição das tropas federais e definir os procedimentos operacionais para transição da responsabilidade do patrulhamento das ruas para os órgãos estaduais de segurança pública, de forma tranquila e organizada.

No evento estiveram presentes os comandantes de Batalhão da Força Tarefa Guararapes e dos Batalhões de Polícia Militar da Capital.

Diante de um cenário de instabilidade, as Forças Armadas demonstraram, mais uma vez, sua capacidade de pronta resposta ao atuarem em operações de Garantia da Lei e da Ordem, ressaltando a disponibilidade permanente, dedicação exclusiva, e o ideal maior de todos os seus integrantes em bem servir à Pátria.