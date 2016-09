Termina hoje prazo para divulgação de propaganda eleitoral na imprensa escrita

Termina hoje (30) o prazo para candidatos e partidos que participam das eleições municipais divulgarem propaganda paga na imprensa escrita. O primeiro turno do pleito ocorre no próximo domingo (2), quando a população vai escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros.

Hoje é a data final também para a reprodução na internet de jornal impresso com propaganda eleitoral. A regra, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está prevista na Lei das Eleições.

Para que as propagandas sejam veiculadas é preciso seguir uma resolução do TSE que prevê, por exemplo, que o anúncio deve informar o valor pago para a publicidade no veículo. Quem não atender às regras estabelecidas está sujeito a multa. A penalidade vale tanto para partidos e candidatos como para o veículo que divulgou a divulgou a propaganda.