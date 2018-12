Tentativa de roubo a banco deixa 13 mortos no interior do Ceará

Uma tentativa de roubo a banco deixou 13 pessoas mortas no interior do Ceará. A troca de tiros entre policiais e bandidos aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7), na cidade de Milagres, na Região do Cariri do estado.

Segundo o prefeito do município, Lielson Landim, cinco pessoas da mesma família, que foram feitas reféns, morreram. Duas crianças estavam entre as vítimas. Eles moravam na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco.

Os criminosos tentaram roubar, ao mesmo tempo, duas agências bancárias de Milagres. Os estabelecimentos ficam na Rua Presidente Vargas, no Centro da cidade. Os bandidos, porém, não conseguiram levar o dinheiro devido à ação da polícia no local.

De acordo com a PM, equipes de investigação fazem buscas na região, com objetivo de identificar e prender os integrantes da quadrilha que conseguiram fugir.

Durante as buscas, um homem que usava um colete a prova de balas foi encontrado morto dentro de uma caminhonete. A polícia suspeita que ele seja um dos assaltantes que tentou fugir.

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) orienta que os motoristas evitem a BR-116 que dá acesso município de Milagres. Um caminhão foi encontrado atravessado na via e a suspeita é de que ele tenha sido usado pelos bandidos para impedir o tráfego de veículos por lá. Uma das alternativas sugeridas pela PRF é a CE-384.