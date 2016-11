Tentativa de recuperar gramado esbarra em interdição do Nogueirão

A situação do estádio Professor Manoel Leonardo Nogueira se complica a cada dia que passa. Interditado por decisão do Corpo de Bombeiros, destacamento de Mossoró, o Nogueirão dificilmente será aberto para a rodada de abertura do Campeonato Estadual programada para o dia 15 de janeiro de 2017. Nem mesmo a nova posição da Prefeitura de Mossoró que diz dispor dos recursos para iniciar a reforma, conseguiu demover os bombeiros de sua posição.

“Temos o dinheiro, a firma para realizar o serviço, mas eu não consegui convencer o comando do Corpo de Bombeiros para liberar o acesso dos trabalhadores”. A declaração é do secretário de esportes do município, Abraão Dutra, durante entrevista ao programa Esporte Legal, da TV Câmara. De acordo com Abraão, não foi permitido sequer o acesso para a recuperação do gramado.

O secretário disse que não entende essa posição, já que a empresa pode entrar para colocar os hidrantes no setor das cadeiras, porém não pode recuperar o gramado. “Se não tem campo, não pode haver jogo. Sendo assim, a prefeitura não pode gastar o dinheiro público em um local que não será utilizado”, sentencia o secretário.

O fato da secretaria haver argumentado, juridicamente, ser possível realizar as obras dentro do proposto pela prefeitura, já que o estádio é uma obra antiga, é possível que esteja havendo algum tipo de represália. De acordo com o secretário, os bombeiros querem avaliar a situação como se fosse uma obra nova e com dados oriundos de São Paulo, onde a realidade é bem diferente.