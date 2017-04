Tentativa de assalto, troca de tiros, e pânico na sede do Sesi em Mossoró

Início de noite marcado por tentativa de assalto, troca de tiros e pânico na unidade do Sesi em Mossoró.

Dois elementos que circulavam numa motocicleta Honda Pop entraram na unidade em busca de informações e durante a abordagem tentaram tomar arma do segurança identificado como Miguel Lopes Confessor, 38.

O vigilante conseguiu reagir e iniciou trocou de tiros com os bandidos. Professores que ministravam aula no momento orientaram crianças a se jogarem no chão. Vários carros estacionados em frente ao prédio foram atingidos pelos disparos.

Durante a troca de tiros o vigilante foi baleado no tórax, braço. Miguel Lopes foi socorrido e seu quadro é estável.

Um dos elementos pode ter sido baleado. A Polícia Militar encaminha patrulhamento de ruas do Centro e diligências em unidades de atendimento médico na tentativa localizar os elementos.