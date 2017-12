Tentativa de assalto em comércio deixa duas pessoas baleadas

Durante uma tentativa de assalto em um estabelecimento comercial, dois homens foram baleados nesta quinta-feira, 28, no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Segundo informações dois homens chegaram no comércio e anunciaram o assalto. Um popular que também estava presente no local reagiu e atirou nos assaltantes.

A dupla de assaltantes reivindicou e na troca de tiros, acertou duas vitimas Willian Pereira da Silva , 29 anos, e Cesar Augusto Gonçalo de Lucena, 38 anos.

Willian Pereira foi baleado no pé e na região do tórax, já Cesar Augusto foi alvejado com disparo transfixante no pescoço e no braço. As vítimas foram socorridas por pessoas próximas ao local para a UPA e depois transferido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

As pessoas próximas ao comércio informaram que um dos bandidos possivelmente saiu baleado, pois ficaram marcas de sangue na pista durante a fuga.