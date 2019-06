“Tenho medo de morrer”, diz advogada suspeita de atrapalhar o caso Marielle Franco

A advogada Camila Lima Nogueira, apontada pela Polícia Federal como integrante de uma organização criminosa que tem o objetivo de impedir a elucidação dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes nega que tenha cometido qualquer ato ilegal para atrapalhar as investigações e afirma ter medo de ser assassinada.

— Eu tenho medo de morrer. Eu não tenho segurança para estar no Brasil. Eu tenho medo de ter sido vítima de uma grande armação e de ter gente muito pior envolvida neste caso e de me matarem por causa disso tem repetido a advogada em sucessivas entrevistas. ” Tenho medo de ser assassinada porque todos que teriam interesse em manipular as informações e personagens estão fora da investigação federal. A advogada evita citar nomes para evitar maiores retalizações