“Temos que descriminalizar todas as drogas”, defende o advogado Kakay O criminalista é o entrevistado do Poder em Foco deste domingo (2), no SBT

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro defendeu a descriminalização de todos os tipos de droga no país. Em entrevista ao Poder em Foco que vai ao ar neste domingo (02) no SBT, Kakay, como é mais conhecido, disse que a legislação atual gera dúvidas sobre os critérios adotados para tipificação dos crimes.

“Temos que descriminalizar toda droga (pesada, leve, não importa). Eu não consigo entender muito esses critérios, como seria a medição. Quando eu vejo a decisão no Supremo Tribunal Federal que começa a colocar um tanto x de gramas disso, eu prefiro descriminalizar do que fazer a discussão dessa forma”, explicou.

A legislação atual não tem parâmetros objetivos para determinar as quantidades que diferenciam usuários de traficantes. O Supremo Tribunal Federal (STF) já iniciou o julgamento sobre a descriminalização do uso, mas tirou o assunto da pauta duas vezes em 2019 e não incluiu na agenda deste ano ainda.

“Pode parecer contraditório. Eu não trabalho em casos de drogas. Em regra eu recuso, salvo se for assim, a pessoa trabalhou com droga, está presa além do tempo que deveria estar, então, pela questão específica da liberdade eu posso até advogar”, ressaltou.

Na entrevista, Kakay também manifestou preocupação com a propagação de fake news e com a atuação da imprensa. “A grande mídia, mais ou menos, você sabe como funciona. Você sabe mais ou menos como vai se portar o jornal tal, como vai se portar a televisão tal. O que mais me preocupa hoje é essa mídia sem rosto. O problema é deliberadamente você ter grupos que querem destruir a reputação de uma pessoa e usa essa mídia digital para isso”, analisou.

A discussão sobre prisão após condenação em segunda instância, a escolha de novos ministros para o STF e os pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte também foram temas da conversa de Kakay com o jornalista Fernando Rodrigues.

O Poder em Foco tem uma hora de duração e conta com parceria editorial do SBT e jornal digital Poder 360. A atração vai ao ar no domingo, logo após o Programa Silvio Santos.