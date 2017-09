Temer se compromete a apoiar indústria salineira potiguar

A vereadora Sandra Rosado (PSB) considera positiva a audiência de representação do Rio Grande do Norte com o presidente Michel Temer, nesta quarta-feira, 27, em Brasília. A reunião pleiteou apoio da Presidência da República à indústria salineira potiguar.

A reivindicação é para o reconhecimento do sal produzido como de interesse social e econômico do Brasil, através de decreto ou Medida Provisória. “O presidente acatou a sugestão de muito bom grado, nos recebeu satisfatoriamente”, informa a parlamentar.

A audiência, segundo ela, gerou expectativa favorável para o setor salineiro. “Saímos certos de que, pela união do Rio Grande do Norte, da sua classe empresarial, da sua classe política, do povo e dos trabalhadores, vamos conquistar vitórias para o sal”, afirma.

Relevância

Autora do projeto de Lei, na Câmara Municipal, que reconhece o sal de Mossoró como de interesse social, Sandra Rosado lembra que o produto, além de usado na cozinha, existe em 32% da indústria química e faz parte em 14 mil processos produtivos .

“O sal vai muito além de um tempero na comida da nossa família. É um elemento essencial para a indústria química, de importância estratégica para o país. E o Rio Grande do Norte, produtor de 95% do sal país, precisa desse reconhecimento da Presidência”, defende.

O grande passo foi dado e, segundo a vereadora, agora cabe à bancada federal potiguar fazer a interlocução política com o Palácio do Planalto, para que o presidente Temer efetivamente edite o decreto ou Medida Provisória. “Continuaremos vigilantes”, assegura.