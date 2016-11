Temer nomeia Romero Jucá líder do governo no Congresso

Mensagem presidencial publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 17 de novembro, indica o senador Romero Jucá (PMDB-RR) para exercer a função de líder do governo no Congresso Nacional. Ele irá substituir a senadora Rose de Freitas (PMDB-ES).

Romero Jucá deixou o cargo de Ministro do Planejamento do governo de Michel Temer após divulgação de gravação feita pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, revelando planos de Romero Jucá, Renan Calheiros e José Sarney para barrar a Operação Lava Jato e consumar o impeachment de Dilma Rousseff.

Com informações da Agência Brasil.