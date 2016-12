Temer anuncia investimento de R$ 53 mi em obras hídricas em Pernambuco

Monica Bernardes, especial para o Estado,

O Estado de S.Paulo

09 Dezembro 2016 | 13h04

SURUBIM – Em sua primeira visita a Pernambuco desde que assumiu o comando do País, o presidente Michel Temer (PMDB) anunciou, no final da manhã desta sexta-feira, 9, a liberação de R$ 53 milhões destinados a realização de obras hídricas no Agreste do Estado. Deste total, R$ 12 milhões serão destinados à recuperação e modernização da Barragem Jucazinho, que apresenta problemas estruturais, que podem comprometer a segurança de sua operação. Outros R$ 33 milhões serão destinados para a construção de uma adutora emergencial que interligará o Sistema Siriji aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. Os R$ 8 milhões restantes serão destinados a outras obras na região.

A solenidade durou menos de meia hora. Só convidados tiveram acesso ao local. Entre os presentes estavam os ministros da Educação, Mendonça Filho (DEM); Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho (PSB); das Cidades, Bruno Araújo (PSDB) – todos pernambucanos; além de deputados federais, alguns senadores e integrantes do primeiro e segundo escalão do Governo do Estado de Pernambuco, incluindo o governador Paulo Câmara (PSB).