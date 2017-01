Temer anuncia construção de um presídio em cada Estado brasileiro

Na manhã desta quinta-feira, 5 de janeiro, no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer discutiu com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o Plano Nacional de Segurança Pública. Temer destacou o investimento de R$ 1,2 bilhão para Segurança Pública no País, sendo cerca de R$ 800 milhões para a construção de pelo menos um presídio em cada estado.

Michel Temer também anunciou a construção de outros cinco presídios federais para lideranças de alta periculosidade.

“A ideia é que haja pelo menos 250 vagas em cada presídio, o que custará entre R$ 40 e R$ 45 milhões por unidade”, explicou.

O presidente anunciou, também, a liberação de R$ 150 milhões para instalação de bloqueadores de celular em pelo menos 30% dos presídios em cada estado.

“Estamos diante de uma realidade constitucional que é dizer que a segurança interna dos estados, dos presídios, cabe aos estados, e uma realidade real, que é a necessidade imperiosa do ingresso da União nesse sistema de segurança. A preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional”, argumentou.