Teimosos e Adibe são os primeiros semifinalistas da Liga Mossoró 2017/2018. Para avançar mais uma fase da competição, o Teimosos passou pelo Atlético e a o Adibe eliminou o Alameda.

No primeiro jogo, disputado no sábado (2) no Campo O Luizão, o Teimosos jogava pelo empate, mas goleou o Atlético por 6 a 3, dispensando totalmente a vantagem. Adeilson foi o grande destaque da partida com 4 gols, juntamente com Pitala, que marcou os outros dois gols do Teimosos. Diego duas vezes e David contra anotaram para o Atlético.

No segundo jogo, o Adibe também jogava pelo empate e teve mais trabalho para se classificar, ao vencer o Alameda por 2 a 1. Júnior e Jefinho marcaram para o Adibe, enquanto que Pedro Paulo descontou para o Alameda.

Nas Semifinais da Liga Mossoró, o Teimosos pega o classificado do confronto entre Abelhas, que joga pelo empate, e Fundação Potiguar, enquanto que o Adibe terá pelo caminho quem avançar entre Renegados, que joga pelo empate, e Quixaba.

