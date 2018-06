Técnicos se reúnem na Fazenda para discutir subsídios ao diesel

Técnicos do governo estão reunidos nesta segunda-feira (4), no Ministério da Fazenda, para discutir a definição de um decreto que vai garantir a subvenção econômica à comercialização do óleo diesel, do próximo dia 8 até o final do ano.

Da redução de R$ 0,46 por litro no preço do diesel, o governo vai subsidiar R$ 0,30. O restante, R$ 0,16, será por meio da redução de impostos que incidem diretamente sobre o diesel, como PIS/Cofins e a Cide.

A Petrobras anunciou o congelamento do preço do diesel nas refinarias em R$ 2,0316, por litro, até o dia 7. Entre 1º e 7 de junho, o governo pagará uma subvenção parcial. Depois disso, será necessário o decreto para a subvenção integral.

Agência Brasil