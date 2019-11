Teatro Municipal recebe estreia da novela global “Amor de Mãe”

Na próxima segunda-feira, 25, estreia a nova novela da faixa das 21h da Rede Globo, “Amor de Mãe” e em parceria com a Intertv Costa Branca, a Prefeitura de Mossoró, através da secretaria de Cultura, realiza um show solidário com a cantora Renata Falcão no Teatro Dix-Huit Rosado, a partir das 20h.

Além do show da cantora mossoroense, o público presente também poderá assistir ao primeiro capítulo da novela no Teatro. A Intertv Costa Branca ainda entrará com flashs ao vivo na programação da Globo.

A troca do quilo de alimento pelo ingresso para acompanhar a estreia de “Amor de Mãe” será iniciada na partir da próxima quinta-feira, 21, e segue até a segunda-feira, dia da estreia, de 8h às 12h e de 14h às 18h, na recepção localizada por trás do Teatro Dix-Huit Rosado.

Todo alimento arrecadado será doado para a Associação de Apoio aos Portadores de Câncer de Mossoró e Região (AAPCMR), que presta apoio a mais de 300 pacientes com Câncer na cidade de Mossoró.

“Amor de Mãe” conta a história de Thelma (Adriana Esteves), Vitória (Taís Araújo) e da potiguar Lurdes (Regina Casé), natural da cidade fictícia Malaquitas. As três mulheres são de classes sociais diferentes e suas histórias são entrelaçadas na trama pela plenitude da maternidade.

O elenco de peso ainda conta com Ísis Valverde, Vera Holtz, Vladimir Brichta, Juliano Cazarré, Chay Suede, Murilo Benício, Irandhir Santos, Thiago Martins, Nanda Costa, Erika Januza, entre outros.

Portal Prefeitura