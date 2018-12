Teatro Lauro Monte Filho é reaberto após reforma

Após 10 anos fechado, o Teatro Lauro Monte Filho, no Centro de Mossoró, foi reaberto na noite da terça-feira, 18. O teatro foi reformado, com investimento na ordem dos R$ 5 milhões, proveniente do Governo Cidadão, via empréstimo do Banco Mundial.

A obra foi iniciada em abril deste ano e concluída no mês de outubro. O complexo cultural ganhou acessibilidade, climatização, novo sistema de combate a incêndio, pintura, instalação elétrica e hidráulica, além de equipamentos cenotécnicos, iluminação e poltronas.

A programação de reabertura contou com apresentações de artistas locais como o cantor Isaque Galvão e o concerto da Orquestra Sinfônica do RN. Estiveram no evento o governador Robinson Faria, os secretários de Estado Jader Torres (Infraestrutura e Governo Cidadão) e Tatiana Mendes Cunha (Gabinete Civil), o empresário Tião Couto e autoridades locais.