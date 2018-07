Taxista devolve mais de mil reais encontrados dentro de fatura em Mossoró

Há um ditado popular que diz “achado não é roubado”. No entanto, para seu Wilson, taxista, os R$ 1.050 achados dentro de uma fatura de cartão de crédito no Centro de Mossoró deveriam, e foram, entregues a quem perdeu.

O taxista relata que, quando encontrou o dinheiro, não pensou duas vezes e resolveu devolver no endereço indicado na fatura.

Wilson ainda recusou a recompensa de R$ 100 oferecida pela dona do dinheiro. Pediu apenas R$ 20 para compensar o gasto com gasolina na procura do endereço da fatura.

Na semana passada, um homem publicou nas redes sociais que havia encontrado R$ 170 junto com uma conta de luz, no bairro Boa Vista, e pagou a fatura. “Pode fica despreocupada que seu papel está pago”, escreveu o rapaz.