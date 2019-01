Tatuadores do Real Studio participam da 5ª edição do Fest Tattoo Mossoró

Acontece durante este fim de semana, de 25 a 27 de janeiro, a 5ª edição do Fest Tattoo Mossoró, um evento que reúne tatuadores do Brasil para disputarem premiações no espaço de eventos do Hotel VillaOeste, na Ilha de Santa Luzia, em Mossoró. Os tatuadores do Real Studio Tattoo, Ruy Pinheiro e Júpiter, vão participar pela quinta vez consecutiva do evento que já está no calendário da cultura urbana potiguar. Ruy e Júpiter apresentarão trabalhos para concorrer nas categorias que já são premiados nos eventos e convenções da região nordeste.

Durante o ano de 2018, os tatuadores foram representar o Rio Grande do Norte no maior evento de tatuagem do mundo: o Tattoo Week SP que recebeu mais 90 mil pessoas durante os três dias de atividades. Foi também no ano passado que o tatuador Ruy Pinheiro, especialista em tatuagens realistas, lançou a campanha de reconstrução de mamilos com atendimento gratuito as mulheres que tiverem a perda da mama devido à cirurgia de mastectomia total, por causa do câncer de mama.

“Vir tatuar em Mossoró é sempre uma honra muito grande, essa é uma cidade que consome cultura e sempre nos recebeu muito bem”, contou Ruy. Já para Júpiter participar desse tipo de evento é sempre uma excelente oportunidade : “objetivo das convenções é de confraternizar, trocar experiências e conhecer outros artistas. A gente sai daqui cheio de ideias”, explicou o tatuador que tem no estilo sketch e aquarela suas especialidades.