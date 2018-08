Suspeitos de envolvimento na morte do PM Ildonio são presos em Campo Grande

Em uma ação conjunta com a Polícia Militar, a PRF prendeu na sexta-feira, 17 de agosto, na BR 110, em Campo Grande/RN, três pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte do PM Ildonio José. O policial Militar foi assassinado na quinta-feira, 16, quando ia para a universidade. Uma quarta pessoa foi presa na cidade de Assú.

Foram presos em Campo Grande Aleilson Melquiades de Oliveira, Luiz Felipe de Lima e Kleison Yuri da Silva. Já Nelson Gomes Fonseca foi preso em Assú.

Por volta do meio dia, os Policiais Rodoviários Federais abordaram um gol preto que seguia no sentido Caraúbas/Campo Grande. No veículo estavam três homens que, ao serem abordados, demonstraram-se bastante nervosos.

Após informações obtidas a partir de mensagens encontradas nos celulares dos abordados, os PRFs constataram que eles estavam fugindo do cerco da polícia na região de Caraúbas. Descobriram ainda que eles estavam com destino à cidade de Assu, onde outra pessoa os aguardava para levá-los a um esconderijo.

A equipe seguiu com os suspeitos até Assú, onde, com o apoio de equipes da PM, conseguiu prender o quarto homem, que estava em uma motocicleta aguardando o trio. Nos celulares dos homens detidos, foram encontradas também fotos dos mesmos, portando armas de fogo, inclusive arma de grosso calibre.

Diante das evidências de envolvimento na morte do policial militar, todos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas, onde foram autuados.