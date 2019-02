Suspeito por tráfico de drogas é preso em Mossoró

Após receberem denúncias anônimas, Agentes da Divisão de Polícia do Oeste (Divipoe), prenderam na tarde da última terça-feira, 5, Francisco Mikael Gomes Gonzaga, de 28 anos, natural da cidade de Acarau no estado do Ceará e residente na Rua Lira Tavares no bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Mikael estava utilizando sua residência, no bairro Santo Antônio, como ponto de venda de drogas, local onde os agentes apreenderam três trouxinhas de maconha, um pé de maconha e dinheiro fracionado. Francisco Mikael foi autuado por tráfico de drogas.