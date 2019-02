Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de (Dehom) de Mossoró, com o apoio da Força Nacional, prenderam Severino Pereira Neto, na manhã desta sexta-feira (01), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O investigado é suspeito de ter tentado matar Elionaldo de Almeida Silva Filho, no ano de 2006. O crime aconteceu no bairro Santo Antônio, em Mossoró.