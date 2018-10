Suspeito de matar cabo da PM é morto em Macaíba durante operação

Seis pessoas foram presas e um menor apreendido durante ação

Uma operação conjunta de policiais civis e militares na manhã de hoje (10), em Macaíba, foram presos seis pessoas a preendido um menor de idade. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após troca de tiros com os policiais.

Um homem morreu ao reagir e trocar tiros com a Polícia, sendo suspeito de haver assassinado um policial militar em maio deste ano, em uma barbearia de Natal. Outros envolvidos com crimes na região foram presos e apreendidos durante a operação. Ao término, o balanço da ação foi de uma pessoa morta, seis presas e uma apreendida.

A mobilização foi intitulada de Operação Santuário e foi deflagrada com o objetivo de prender um homem suspeito da morte de um cabo da PM, no dia 8 de maio deste ano na zona Norte de Natal. Ao chegar a casa onde estaria o suspeito, os policiais foram recebidos a tiros. Houve revide e o suspeito do crime foi morto e outro membro do bando saiu ferido na ação.

O morto foi identificado como Eduardo Ferreira da Silva, de 26 anos, conhecido por “Dudu”, e principal suspeito de matar o cabo da PM, Waldembergue Cruz de Lima na Zona Norte da cidade. Entre os presos estavam cinco homens e uma mulher. A Polícia informou que todos os presos são suspeitos de integrarem uma facção criminosa que atua no estado.

Quando da prisão, eles estavam reunidos em uma residência no bairro Morada da Fé, próxima a casa de Eduardo. O grupo foi detido e enviado à Delegacia para a realização dos procedimentos de praxe. Duas espingardas, um revólver e munições foram apreendidos pelos policiais.

A ação contou com os policiais da Delegacia de Macaíba, comandados pela delegado Normando Feitosa, agentes civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e militares do 11º Batalhão da Polícia Milita