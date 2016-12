Suspeitas de esquartejar idoso em Apodi são presas no Centro de Mossoró

Duas mulheres, mãe e filha identificadas como Francisca e Kassandra, suspeitas de terem esquartejado Augusto Fernandes de Freitas, 71 anos, na noite da sexta-feira, 09 de dezembro, na cidade de Apodi, foram presas na manhã desta quarta-feira, 14, no Centro de Mossoró.

As mulheres foram presas após uma denúncia anônima para a Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre a localização delas. Francisca e Kassandra são suspeitas de terem matado o idoso para ficar com seus pertences.

As mulheres foram levadas para a Divisão de Homicídios, em Mossoró, de onde serão encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Apodi.

Cassandra estava com dois filhos menores no momento da abordagem da polícia. As crianças serão levadas para o Conselho Tutelar de Apodí.

Augusto Fernandes foi asfixiado e esquartejado pelas mulheres com a ajuda de Maykon Kelly, preso na terça-feira, 13. Após esquartejarem a vítima, as assassinas levaram o corpo em grandes bacias até uma obra abandonada e o incineraram.