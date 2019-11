SUS realiza testagem rápida para diagnosticar infecções sexualmente transmissíveis

A Sífilis, o HIV/AIDS, a Hepatite C são exemplos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a cada ano aumentam os novos casos registrados em todo Brasil. Em 2018 foram registrados 1.713 casos de sífilis adquirida no Rio Grande do Norte, sendo o 5º estado com mais casos do nordeste. Este ano já foram registrados 237 cados de HIV e 49 de Hepatite C, no estado.

Diante da necessidade de diagnóstico precoce para agilizar o tratamento dessas doenças, o SUS disponibiliza os testes rápidos de HIV, Sífilis e a Hepatite C em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O resultado sai em menos de 30 min e em caso positivo o usuário será encaminhado ao serviço de referência para realizar o tratamento adequado.

*Élida Dias é sanitarista e militante da Consulta Popular.

Brasil de Fato