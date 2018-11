Surfista portuguesa sofre tentativa de estupro e é esfaqueada após reagir

Após o susto, Mariana Rocha Assis passa bem. O autor do atentado ainda ão foi detido. Ela terá que adiar viagem marcada para o Brasil. A surfista também foi sfaqueada. A própria atleta publicou em suas redes sociais, no último sábado, uma foto já em recuperação no hospital.

Marianha estava sozinha andando pelas ruas de Estoril e foi abordada por um homem, que tentou estuprá-la. Reagiu com uma joelhada nos testículos do homem e acabou sendo atingida por uma faca no abdômen.

“Ia para casa sozinha de noite quando um homem tentou me estuprar. Não conseguiu. Tive o sangue frio de dar-lhe uma joelhada nos testículos e depois ele esfaqueou-me na barriga. Tenho muito respeito pelas mulheres que não conseguem reagir como eu e são violadas por estes loucos que andam à solta e deviam estar no inferno. Graças a Deus, estou viva”, escreveu.