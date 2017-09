Superintendente do Ibama no RN é afastado; PF investiga irregularidades

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 12 de setembro, a operação “Kodama” para investigar crimes de prevaricação, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro dentro do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Rio Grande do Norte. O superintendente do órgão, Clécio Antônio Ferreira dos Santos, foi afastado do cargo.

O afastamento do diretor do Ibama RN foi determinado pela 14ª Vara da Justiça Federal/RN.

Estão sendo cumpridos 11 mandados judiciais de busca e apreensão nas cidades de Natal, Ceará-Mirim, Goianinha e Tibau do Sul. A Operação Kodama visa apurar e combater contra o meio ambiente no RN.

A PF informou que a investigação foi iniciada nos primeiros meses deste ano e teve como ponto de partida os dados constantes no relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) e em um processo administrativo disciplinar instaurado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), quando várias irregularidades restaram atribuídas ao Superintendente desse órgão no RN.

Foram identificadas, ainda, em um primeiro momento, pelo menos 10 condutas de favorecimento ilícito a pessoas físicas e jurídicas, as quais teriam sido beneficiadas indevidamente por meio da anulação de autos de infração, desembargo de atividade e restituição de bens apreendidos.

Os policiais federais apuraram a aparência de regularidade na aquisição de aproximadamente oito toneladas de lagosta de origem não comprovada. O Ibama RN também conferiu legitimidade ao funcionamento irregular de empreendimento hoteleiro construído em área de preservação permanente e localizado na praia de Tibau do Sul.

O nome da operação remete ao folclore japonês, em que Kodama é um espírito que habita em árvores e protege o meio ambiente. Nesta terça-feira, às 10h, será concedida entrevista coletiva na sede da Superintendência Regional da PF, em Lagoa Nova, Natal, para dar detalhes sobre a Operação.