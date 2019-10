SUBURBÃO: América do Coqueiro é campeão do Circuito de Futebol Amador

Chegou ao fim o 19º Circuito Mossoroense de Futebol Amador. As duas últimas partidas foram realizadas no campo da Comunidade Rural Sítio Coqueiro, na manhã deste domingo, 27. Além do campeão e vice-campeão do torneio, também foram definidos os 3º e 4ª colocados.

A Prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, fez questão de prestigiar o encerramento do Suburbão, participando da entrega das premiações. “Estamos na partida final do Suburbão, 19ª edição. E a Prefeitura de Mossoró mais uma vez apoiando, realizando este evento com 64 equipes, 32 da Zona Urbana e 32 da Zona Rural. Este é o grande dia, o grande momento com a definição do grande campeão. Aproveitando já para anunciar a próxima edição do Suburbão, do próximo ano. Todos se organizem, porque nós vamos ter uma competição ainda maior, mais estruturada e melhor para estimular, para incentivar, para fazer cada vez mais um esporte forte, vibrante na terra de Mossoró”, afirma.

O primeiro jogo, para definição dos 3º e 4º colocados, foi disputado pelos times Tottenham de Riacho Grande, vice-campeão da Zona Rural, e Serraria São João, vice-campeão da Zona Urbana. O Tottenham venceu a partida, no tempo regulamentar, com dois gols do atacante Johnson Júnior (ex-baraúnas), e o Serraria São João não marcou.

Na sequência entraram em campo os times América do Coqueiro, campeão da Zona Rural, e ABC do Alto de São Manuel, campeão da Zona Urbana. A partida final contou com a narração do locutor Alcivan Silva. A disputa terminou em empate sem gols. Nos pênaltis, o América do Coqueiro venceu por 2×1 o time do ABC do Alto de São Manuel.

A última rodada do 19º Circuito Mossoroense de Futebol Amador foi marcada por boa participação popular, torcedores que fizeram questão de apoiar as equipes de suas comunidades ou bairros finalistas competição. Os vereadores Francisco Carlos (PP) e Rondinelli Carlos (PMN) também estiveram presentes.

O Circuito Mossoroense de Futebol Amador voltou ao calendário esportivo do município depois de uma pausa de quatro anos. O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Aldo Gondim, diz que o Suburbão voltou para ficar. Ele afirma que apesar de alguns pequenos contratempos a edição que marca o retorno do Suburbão foi bastante bem sucedida.

“Estamos realizando hoje os últimos dois jogos do Circuito, um total de 97 jogos realizados em clima de festa, já que conseguimos contemplar os três campos da Zona Rural e os três campos da Zona Urbana, e graças a Deus superou todas as expectativas. Agradecemos a Prefeitura de Mossoró por proporcionar esse retorno, após quatro anos sem acontecer em função de vários problemas. Sabemos que se a prefeita Rosalba Ciarlini não tivesse se disponibilizado a sanar os problemas anteriores nós não teríamos realizado, por isso que hoje para nós é uma festa, e estamos encerrando o circuito com muito sucesso”, destaca.

O Secretário adianta que a equipe da Secretaria já está preparando a 20ª edição do Suburbão para garantir um campeonato ainda mais organizado, superando o sucesso da edição deste ano. “É importante que se dica que a próxima edição deve contar com a ampliação do número de equipes participantes. Já estamos com a programação para inscrever 96 ou 108 equipes, o que vai depender da demanda”, comenta.

Apesar do clima de tranquilidade registrado ao longo de todo o torneio, a grande final contou com a presença de uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) para garantir a segurança das equipes e da comunidade.

Além dos troféus para os três primeiros colocados, bolas e medalhas para todas as equipes, o torneio também premiou o artilheiro e o melhor goleiro.

A Prefeita Rosalba Ciarlini parabenizou as equipes participantes do Circuito Mossoroense de Futebol Amador, em especial os quatro finalistas. Ela fez a entrega das premiações junto com o Secretário Municipal de Esporte e os vereadores presentes.

PREMIAÇÃO

1º Lugar – Troféu, medalhas e 4 bolas – América do Coqueiro;

2º Lugar – Troféu, medalhas e 3 bolas – ABC do Alto de São Manuel;

3º Lugar – Troféu, medalhas e 2 bolas – Tottenhan do Riacho Grande;

4º Lugar – Medalhas e 1 bola – Serraria São João;

Melhor Goleiro – Troféu – Ranilson do ABC;

Artilheiro – Troféu – Mecinho do ABC.

Portal Prefeitura