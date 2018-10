Styvenson e Zenaide são eleitos os novos representantes do RN no senado

Styvenson valentim (REDE), Capitão da Polícia Militar, acaba ser eleito senador do Rio Grande do Norte com a maior quantidade de votos do último pleito. Aos 41 anos e com proposta de combater a corrupção, o Capitão foi eleito por 25% dos eleitores e exercerá o seu primeiro mandato de senador pelos próximos oito anos.

Já a segunda vaga do senado potiguar é de uma mulher com uma carreira política extensa. Zenaide Maia (PHS), que já foi médica, secretária de Saúde e deputada federal, chega aos 63 anos eleita senadora do RN com 22% dos votos.