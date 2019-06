STF rejeita soltar Lula antes de concluir julgamento sobre atuação de Moro

A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, por 3 votos a 2, manter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso até que seja concluído o julgamento sobre a suposta parcialidade do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, no caso do apartamento triplex do Guarujá (SP).

Embora tivessem sido retirados da pauta desta terça-feira a princípio, a segunda turma aceitou julgar dois recursos que poderiam fazer com que Lula deixasse a prisão. Um por supostos vícios no julgamento em terceira instância, e outro por suspeitas contra Moro.

Agência EFE