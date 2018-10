STF manda PGR investigar ataques a Rosa Weber em vídeo

Primeira Turma

Após a manifestação dos ministros da Turma, os integrantes Primeira Turma, integrada pela ministra Rosa Weber, também prestaram solidariedade à colega.

Alexandre de Moraes destacou a atuação e competência de Rosa Weber na condução do processo eleitoral e disse que é inadmissível ataques à ministra.

“Ataques feitos à honra de Vossa Excelência [Rosa], como presidente do Tribunal Eleitoral, não são ataques pessoais, são ataques à própria democracia, que Vossa Excelência tão bem vem conduzindo, atuação no TSE impecável”.

Luís Roberto Barroso também rebateu as críticas contra a ministra. “Queria manifestar meu amor e admiração a Rosa. A senhora é um orgulho para todos, uma honra para Justiça brasileira. O mal, a grosseria, injustiça não podem mais que o bem”, disse.

Em resposta à reação do Supremo, o coronel Carlos Alves gravou novo vídeo debochando do pedido do Supremo para que se investigue a conduta do militar. Alves questiona “a moral” de Gilmar Mendes e insinua que o ministro recebe propinas para liberar habeas corpus e diz poder processar o juiz. ‘Eu não sou qualquer um, sou um coronel do Exército”.

