STF autoriza inquérito contra Robinson e Fábio Faria

O governador Robinson Faria e o deputado federal Fábio Faria serão investigados na operação Lava Jato, conforme autorização da ministra Rosa Weber. O pedido da abertura do inquérito partiu do procurador-geral da República Rodrigo Janot, no fim de junho, baseado na delação de Ricardo Saud, um dos executivos da J&S.

Como as denúncias não têm relação com a Lava Jato o caso não foi entregue ao ministro Edson Fachin. O STF sorteou novo relator tendo a ministra Rosa Weber recebido o caso em agosto e a decisão de abrir o inquérito foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na quarta-feira (6).

Em sua delação premiada, Ricardo Saud afirmou que teria acertado pessoalmente com o deputado Fábio Faria e o governador Robinson Faria repasses financeiros para sua campanhas eleitorais em 2014. Os dois teriam recebido cerca de R$ 10 milhões, com R$ 2 milhões depositados no caixa do PSD nacional, R$ 2 milhões à EA Pereira Comunicação Estratégica, R$ 1,2 milhão ao escritório Erick Pereira Advogados, por meio de nota fria e quase R$ 1 milhão entregue ao deputado Fábio Faria, no Supermercado Boa Esperança, em Natal.

Ainda de acordo com a delação, os repasses foram firmados mediante a promessa de privatização da CAERN ao grupo J&S, no caso de Robinson ser eleitor governador. O grupo teria “conhecimento prévio do edital à empresa, para que pudessem alterá-lo a seu favor, a fim de obter vantagens em detrimento ao mercado”.

Ricardo Saud detalhou que o acerto inicial aconteceu em um jnatar com a presença das esposas dos envolvidos, Ticiane Villa Boas, esposa de Joesley e Patrícia Abravanel, esposa de Fábio.

DEFESA

O advogado do governador Robinson Faria e do deputado Fábio Faria, José Luis Oliveira Lima, disse, em nota, que a decisão da ministra é protocolar e apenas cumpre o rito previsto para apuração dos fatos.

“É importante registrar que tão logo esses fatos foram noticiados, apresentamos petição ao STF desmascarando a farsa das alegações contra o deputado e o governador. O áudio de Ticiane, esposa de Joesley, desmente a fala do Sr. Ricardo Saud, e ela própria se oferece como testemunha de defesa”, informa a nota.

O advogado diz ainda que “a mentira dos delatores da JBS ficou provada também pela falsa montagem dos fatos, provando-se que eles manipulam datas para forjar um crime inexistente”.