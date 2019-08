STF autoriza extradição de um dos autores de massacre em 1977 na Espanha

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, diz que é um homem equilibrado na Corte, onde atua desde 2002. E para marcar sua posição, Gilmar já protagonizou inúmeros embates dentro e fora do plenário nestes 15 anos como ministro da mais alta instância do Judiciário brasileiro.

Mendes também causa muita polêmica por sua relação próximo com alguns políticos. Apesar da formação católica e de ter estudado em colégios jesuítas, ele costuma ter posições progressistas em temas sensíveis, como aborto de fetos anencefálicos e do casamento gay.

Agência EFE